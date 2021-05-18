İyinin ve kötünün muğlak sınırlarında bir epik!
Joseph Conrad’ın başyapıtı kabul edilen Nostromo, Amerika kıtasının mükemmel bir panoramasını sunarken, insan psikolojisini de derinlikli bir şekilde analiz ediyor.
“Başka herhangi bir roman yerine, Nostromo’yu yazmış olmayı dilerdim.”
F. Scott Fitzgerald
“Hayalî ama gerçek bir Güney Amerika ülkesi” olan Costaguana’nın Batı eyaletine bağlı Sulaco kenti, Mr. Gould tarafından işletilen gümüş madeni ve diktatör Başkan Ribiera’nın görece liberal yönetim anlayışı sayesinde bir süreliğine istikrara ve refaha kavuşmuştur.
Fakat emperyalist faaliyetlerin, ülke kaynaklarını ve kendilerini sömürdüğünü düşünen halkçı hareket, devrim planları yapmaktadır. Madenin gümüşü tehlikededir. Ülkenin kaderi ise her kesimin güvenini kazanmış, kibirli ve cesur İtalyan gemici Nostromo’nun ellerindedir.
Başyapıtı kabul edilen, iyinin ve kötünün muğlak sınırlarında epik bir roman olan Nostromo’da Joseph Conrad, dünyayı olmasını dilediği şekilde değil, gördüğü gibi resmeder ve bunu yaparken bireylerin, insanlık durumunun yanı sıra, toplumsal hayatın da ayrıntılı bir panoramasını sunar. Öyle ki bu kitap birçok eleştirmen tarafından, Tolstoy ve Dostoyevski’nin epik romanlarıyla eşdeğer görülür.
Nostromo / Joseph Conrad / Çeviren: Erhun Yücesoy / Can Yayınları / 608 s.
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