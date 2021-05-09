‘İzin belgesi’ için ‘e-Devlet’ şifrelerini alan işveren, sendikalı işçileri arıyor

09 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Kestel’de faaliyet gösteren 460 kişinin çalıştığı “Atılım Desen” adlı işletmede çalışan işçiler, düşük ücret ve baskılar nedeniyle Türk-İş’e bağlı TEKSİF Sendikası’na üye oldu. Kısa sürede toplusözleşme imzalamak için gerekli olan çoğunluğu sağlayan sendika, Çalışma Bakanlığı’na yetki başvurusu yaptı. Ancak bunu engellemek isteyen işveren, farklı bir yola başvurdu.

TEKSİF, sonrasında yaşananlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Bu süreçte işveren ve işveren vekilleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle çalışma izin belgesi çıkaracaklarını söyleyerek işçilerin e-Devlet şifrelerini topladı. Kısa bir süre sonra işverenin asıl amacının başka olduğu ortaya çıktı.

‘SUÇ İŞLİYORLAR’

Toplanan e-Devlet şifrelerinin esasında, hangi işçilerin sendikaya üye olup olmadığının tespit edilmesi için kullanıldığı ortaya çıktı. İşçilere sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yapılırken kadın işçilerden Serap Yumuşak’a da 7 Mayıs’ta işbaşı yaptırılmadı. Daha önce de sendikal faaliyet yürütüldüğü süreçte bir işçi, güvenlik görevlisi tarafından içeriye alınmamıştı.”

İşverenin bu tutumu karşısında mesaide olan işçiler de üretimi durdurarak arkadaşları Serap Yumuşak’a destek verdi. TEKSİF Sendikası Bursa Şube Başkanı Nihat Şeker, işçilerin anayasal haklarını kullandıklarını, ancak işveren ve vekillerinin işçilerin bu tercihine saygı duymayarak baskı kurduğunu söyledi. Buna sessiz kalmayacaklarını belirten Şeker, “İşyerindeki yasadışı uygulamalar Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. Burada toplusözleşme imzalanana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.