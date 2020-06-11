İzinsiz akrep yakalayanlara 368 bin TL para cezası
Akrep Türlerinin Doğadan Yakalanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğe göre izinsiz akrep yakalayanlara 73 bin 747 lira ila 368 bin 789 para cezası uygulanacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Akrep Türlerinin Doğadan Yakalanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Akrep türlerinin yaşama ortamlarının korunması ve doğadan yakalanmalarına ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe göre akrep yakalamak için izin alınacak, izin işlemleri bakanlığın il şube müdürlükleri aracılığıyla gerçekleşecek. İzinsiz akrep yakalayanlara 73 bin 747 lira ila 368 bin 789 para cezası verilecek.
Akrep yakalamak için ön izin başvurusunun geçerliliği 3, yakalama izni başvurusunun geçerliliği 2 yıl olacak. İzinler a krep türü yakalamak için üretim tesisi kurulması şartıyla verilecek. Tesis kurulduktan sonra üretim izni de verilecek.
Video Haberler
- Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu
- Bu hastalığa dikkat! Hasta sayısı kontrolsüz artıyor
- Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!
- İyi karpuz nasıl ayırt edilir? İşte yanıtı
- Fransa'da polis sokağa döküldü
- Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- Yer: Erciyes Dağı... Görenleri şaşkına çevirdi
- İBB'den tarihi proje: Ecdat yadigarlarını kurtaracağız
- Sivas'ta feci kaza: 2, ölü, 2 yaralı