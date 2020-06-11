İzinsiz akrep yakalayanlara 368 bin TL para cezası

11 Haziran 2020 Perşembe, 09:38

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Akrep Türlerinin Doğadan Yakalanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Akrep türlerinin yaşama ortamlarının korunması ve doğadan yakalanmalarına ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe göre akrep yakalamak için izin alınacak, izin işlemleri bakanlığın il şube müdürlükleri aracılığıyla gerçekleşecek. İzinsiz akrep yakalayanlara 73 bin 747 lira ila 368 bin 789 para cezası verilecek.

Akrep yakalamak için ön izin başvurusunun geçerliliği 3, yakalama izni başvurusunun geçerliliği 2 yıl olacak. İzinler a krep türü yakalamak için üretim tesisi kurulması şartıyla verilecek. Tesis kurulduktan sonra üretim izni de verilecek.