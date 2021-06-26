İzlanda’da Covid-19 salgınına bağlı tüm kısıtlamalar kalktı

26 Haziran 2021 Cumartesi, 19:58

İzlanda hükümeti resmi web sitesinden yaptığı açıklamayla, ülkede koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadele etmek için uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

“SOSYAL MESAFEYİ KORUMALARI GEREKMEYECEK”

27 Haziran'dan itibaren tüm yasakların kaldırılacağını belirten Sağlık Bakanı Svandis Svavarsdottir, "Toplumda rahat bir yaşama ve bunun için çabaladığımız rutine geri dönüyoruz" diyerek müjdeli haberi duyurdu.

Yayında, maske takma zorunluluğu ve toplantı kısıtlamaları da kaldırılan İzlanda sakinlerinin, artık sosyal mesafeyi korumaları da gerekmediği vurgulandı.

Bloomberg’in haberine göre, geçen yıl Mart ayında diğer tüm Avrupa ülkeleriyle birlikte uygulamaya konan kısıtlayıcı önlemleri kaldıran İzlanda, bunu başaran ilk Avrupa ülkelerinden biri oldu.

“NÜFUSUN YÜZDE 60’I TAMAMEN AŞILANDI”

Yapılan canlı yayında, şu ana kadar yetişkinlerin yüzde 87'sinin en az bir doz COVID-19 aşısı olduğu ve yaklaşık yüzde 60'ının da tamamen aşılandığı belirtildi.

TEST GEREKMEYECEK

1 Temmuz'dan itibaren İzlanda’ya giriş yapmak isteyen turistlerin, COVID-19'a karşı aşı belgesi veya önceden Covid olduğuna dair bir belge sunmaları halinde ülkeye girişte test yaptırmaları gerekmeyecek.