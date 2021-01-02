İzmir açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 05.25'de merkez üssü Urla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Urla'ya 19 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 6,84 kilometre olarak ölçüldü. Kentte kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
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