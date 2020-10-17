İzmir Baro Başkanı Av. Özkan Yücel: Hukukun çivisi çıktı

17 Ekim 2020 Cumartesi, 16:08

Açıklamanın yapılacağı alana polisin set çekmesine tepki gösteren İzmir Baro Başkanı ve Çağdaş Avukat Grubu Başkan adayı Özkan Yücel, “ Genel kurul yapamazsınız, çoğunluğu sağlayamazsınız dediler. Ama İzmir Barosu şu meydanları doldurmuş durumda. Hukukun çivisi çıktı. Bugün avukatlık ile ilgili genel kurulu seçimlere tanımayanlar, yarın genel ve yerel seçimleri hükümlerini tanımayacaklar. Baskıların alabildiğince olduğu günleri yaşıyoruz” dedi.

Faşizmin ayak seslerinin geldiğini söyleyen Yücel," Uzun zamandır totaliter bir rejimin, faşizmin ayak sesleri geliyor dedik. BU ülkede artık örgütlenme özgürlüğünün ifade özgürlüğünün toplanma özgürlüğünün ve demokrasinin yani seçme seçilme hakkının önüne siyasi iktidar tarafından büyük engeller konulmak isteniyor. Bu kararlar açıklandığında bir yandan yasal başvurular yaptık ama öte taraftan size güvenerek, size inanarak bir şey daha söyledik. İzmir barosunun mücadele geleneğine ve tarihine inanarak söyledik. Biz bu kararı tanımıyoruz dedik, bunu söyleyen Türkiye'deki tek baroyduk aynı zamanda. Biz güzel günlerin geleceğine inanıyoruz, aydınlık günlerin bizim için olduğuna bu ülke için olduğuna çocuklarımız için olduğuna, özgür ve demokratik bir ülkede, laik ve cumhuriyet değerlerine bağlı bir toplumda yaşayabileceğimiz inancıyla asla vazgeçmeden asla kesintiye uğramadan asla teslim olmadan sürdüreceğimize ilan ediyoruz" dedi.

Avukatların sandık istediklerin, ifade eden Başkan Özkan Yücel," İzmir barosu mücadele barosudur. Tarihinden gelen güçle İzmir Barosu mücadelesini sürdürüyor. Biz sandık istiyoruz siz sandığı kaçırıyorsunuz. Demokrasiyi ayaklar altına almanıza, demokrasiyi yok saymanıza, demokrasinin en temel değerlerine , Cumhuriyetin en temel değerlerine yönelik saldırılarına asla izin vermeyeceğiz. Bedel mi ödeyeceksiniz? Hiçbir zaman hiçbir bedel bizi geride bırakmayacak" diye konuştu.

ÇETİN: BİRLİKTE HAREKET ETMEYİ ANLAMIŞ OLDUK

Cumhuriyetçi Avukat Grubu Başkan Adayı Mustafa Çetin, “ Biz genel kurulumuzu her halükarda yapacağız. Süreci Pazartesi günü yeniden başlatıp Kasım ayı içerisinde seçim çalışmalarımıza sürdüreceğiz. Farklı görüşlerimiz ama oncu, buncu olmadan ortak sorunlarımızda birlikte hareket etmeyi anlamış olduk” dedi.

Avukatlara destek veren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise, “Baroları etkisizleştirme, bölmeye ve parçalamaya çalışan anlayış geçmişte Ergenekon, Balyoz ve askeri casusluk vb. kumpas davalarıyla bu ülkenin aydınlarını, hukukçularını ve askerlerini Silivri zindanlarına gönderen anlayışla aynıdır. Dolayısıyla bu anlayışa asla teslim olmayacağız” dedi. Açıklamaya, avukat CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Murat Bakan da yer aldı.