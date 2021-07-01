İzmir Barosu’na ‘Ali Erbaş’ soruşturması

01 Temmuz 2021 Perşembe, 10:11

Adalet Bakanlığı, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve 10 Yönetim Kurulu üyesi hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle soruşturma izni verdi. Soruşturmaya tepki gösteren Baro yönetimi, “İzmir Barosu’nun sesini soruşturmalarla, yargılamalarla, cezalarla kısamayacaksınız. Vazgeçmeyeceğiz, teslim olmayacağız, biat etmeyeceğiz” açıklaması yaptı.

İzmir Barosu'ndan yaılan yazılı açıklamada, "Üstünde başkanı olduğu kurumun resmi cübbesiyle “keşke Yunan galip gelseydi” diyenleri ziyaret ederek bunu 10 Kasım'da basına servis eden; elinde tuttuğu kılıçla okuduğu hutbede Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuyan; 21. yüzyılda nikahsız hayatı suç ve hastalık sebebi görüp LGBTİ+ olmayı nesli çürütmekle bir tutan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ayrımcı ifadelerine karşı yaptığımız 25.04.2020 tarihli açıklama için İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ile on yönetim kurulu üyesine soruşturma açılmış, bu soruşturma için Adalet Bakanlığı tarafından izin verildiği Baro Başkanlığımıza bildirilmiştir." denildi.

"İzmir Barosu’nun sesini soruşturmalarla, yargılamalarla, cezalarla kısamayacaksınız." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her geçen gün daha da su yüzüne çıkan mafya siyaset ilişkilerine, yolsuzluk ve usulsüzlüklere dair hiçbir ses çıkaramayan savcıların, hukuku siyasetin esiri haline getirmiş Adalet Bakanlığı'nın, konu evrensel hukuku ve Cumhuriyet değerlerini korumaktan başka gayesi olmayan İzmir Barosu yöneticileri olunca takındığı tavır, ülkemiz hukukunun düştüğü içler acısı halin açık göstergesidir.

Adınızın önünde yer alan "Adalet" ifadesinin hilafında yaptığınız her işlem, görevinizi ihmal edip kötüye kullandığınız her hukuki muamele, tarih boyunca bir utanç vesikası olarak sizi takip edecektir. Ülkemizin en büyük ihtiyacı halini alan adalet ve hukuk devleti için yılmaz bir kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz, teslim olmayacağız, biat etmeyeceğiz.