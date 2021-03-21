İzmir Bergama'da 20 mahalle, "şap hastalığı" nedeniyle karantinaya alındı
İzmir'in Bergama ilçesindeki bir mahallede şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, hayvan pazarı ve 20 mahalle için karantina kararı verildi.
İzmir'in Bergama ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Kaleardı Mahallesi'nde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda mahalle ile ilçedeki hayvan pazarının yanı sıra çevredeki 19 mahallede daha karantina uygulaması başlatıldı.
Mahallelerdeki hayvanların aşılanacağı öğrenilirken, aşı yaptırmayan veya hayvanlarını meraya çıkarıp alım-satım yapan kişilere ise 15 bin 203 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'dan İstanbul sözleşmesi açıklaması
- Hilal Kaplan'dan Şevval Sam'a hakaret
- Cumhurbaşkanı kararıyla Diyarbakır il sınırı değişti
- Erinç Yeldan: Sürdürülebilir kalkınma artık hayal
- KADEM'den İstanbul Sözleşmesi'nin feshi için açıklama
- HDP'li Gergerlioğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- İYİ Parti'de toplu istifa
- Bakanı Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
- Pedofiliyi savunan profesörden Erdoğan'a teşekkür
- Cübbeli'den Erdoğan ve diğer siyasetçilere teşekkür