İzmir Büyükşehir Belediyesi’in özel tiyatrolara desteği sürüyor

06 Ekim 2020 Salı, 09:35

İzmirli yurttaşlar proje kapsamında 5 Kasım’a kadar Tiyatrohane’nin “Doğaçhane” ve “Kafamın İçindeki Sesler-Nihayet Bitti” adlı oyunlarını, Boyoz Akademi’nin “Aşk Evrimi”, Tiyatro Salt’ın “İtirazım Var Masallara”, Çatı Katı Tiyatro’nun “Bir Sana Bir Bana”, Tiyatro Pınarı’nın “Adviye Oyunu”, Han Tiyatro’nun “Kadınları Anlama Kursu”, Tiyatro Terminal’in “Fü” ve Sahne Tozu Tiyatro’nun “Başrolde Ki Kadınlar” adlı oyunlarını izleyebilecekler.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi salgın dönemi kapsamında tiyatro topluluklarını desteklemek amacı ile Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı'na bağlı İzmir Sanat ve İsmet İnönü Sanat Merkezi'nin tiyatro tahsis ücretlerinde meclis kararıyla 2020 yılı sonuna kadar yüzde 50 indirimle kiralıyor. İZMİR / Cumhuriyet