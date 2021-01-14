İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çalışanları için toplu konut

14 Ocak 2021 Perşembe, 12:26

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı ikinci olağan toplantısı Başkan Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hakları Daire Başkanlığı kurulması, çalışma alanları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin yönetmelik taslağı meclis gündemine sunuldu. Başkan Soyer, adaylığı sırasında defalarca dile getirdiği, “Ben sadece bana oy verenlerin değil; flamingoların da hayvanların da başkanı olacağım” sözünü hatırlatırken, "Bu ortak çalışma için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu konudaki hizmet çıtasını düzenleyecek bir çalışma olacak. Hem yol haritasını ve aksaklıkları düzenleyecek hem de tüm Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma” dedi.

AKP'nin de destek verdiği Hayvan Hakları Daire Başkanlığı kurulmasına ilişkin önerge Hukuk Komisyonu’na gönderildi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA KONUT MÜJDESİ

Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ege Şehir Planlaması Enerji ve Teknolojik İşbirliği Merkezi Anonim Şirketi'ne verilen Çiğli'deki arsalar konusu da ele alındı. AKP'lilerin arsa devriyle ilgili detaylı bilgi istemesi üzerine Soyer, “Kentsel dönüşüm ve konut yapılacak. Başka bir amaç söz konusu değil” açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise projeyi detaylandırdı. Bu arsalarda toplu konut yapılması için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Özuslu, "Belediye ve şirket çalışanları bir yapı kooperatifi kurarak toplu konut için bizden talepleri oldu. Bu alanlarda konut üretimi planlıyoruz. Şu ana kadar çalışanlarımızdan 550 kişi kooperatife ön kayıt yaptırdı. 91 bin metrekare inşaat yapımı bulunuyor. 720 -780 arasında konut yapılacak. Meclisin kabulü halinde hızlı proje süreci başlatılacak” dedi.

SOYER'DEN YAĞIŞLAR VE ALTYAPI AÇIKLAMASI

Başkan Soyer ise hayatı olumsuz etkileyen yağışlarla ilgili şunları söyledi:

“212 iş yeri ve hane su baskınıyla yüz yüze kaldı. Biz sabaha kadar ekiplerimizle hem hasarı tespit etmeye yönelik hem de mağduriyetleri gidermeye çalıştık. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmek istemiyoruz. Her türlü destekle yanlarında olacağız.”