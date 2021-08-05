İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan dört isim Tokyo yolunda
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “İzmir’in Aslanları” ismini verdiği Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan dört isim, Tokyo Paralimpik Oyunları kadrosuna alındı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyespor, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’na dört isim birden göndermenin mutluluğunu yaşıyor. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı şampiyonluğa taşıyan Antrenör Erdinç Kılıç, yıldız oyuncular Ahmet Efetürk ve Rıdvan Aksoy ile masör Serkan Sezginci, 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasındaki 2020 Paralimpik Oyunları’na katılacak ay-yıldızlı ekibimizin kadrosunda yer alacak. Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız, Tokyo’da Japonya, Kanada, Güney Kore, İspanya ve Kolombiya ile birlikte A Grubu’nda yer alıyor. B Grubu ise ABD, Avustralya, Büyük Britanya, Almanya, Cezayir ve İran bulunuyor. Grup maçlarını yer ilk dört içerisinde bitiren sekiz takım çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sportif vizyonunda engelli branşlarının özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, “Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın kazandığı şampiyonluk, Ampute Futbol Takımımızın elde ettiği Süper Lig üçüncülüğü ve bireysel sporlardaki başarılarımız, bu vizyonun bir sonucu. Tokyo Olimpiyatları’na kulübümüzden Judo Antrenörümüz Mesut Kapan katılmıştı. Şimdi dört ismi Paralimpik Oyunları’na göndermenin gururunu yaşıyoruz” dedi.
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