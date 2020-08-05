İzmir Çim Konserleri başlıyor

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009’dan beri düzenlenen Çim Konserleri, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 6 Ağustos’ta başlayacak. Konser serisinin ilk konuğu Sinan Efe Aksoy olacak. Çim Konserleri 13 Ağustos 21.00’de Cevdet Bağca, 20 Ağustos 21.00’de Aydın Esen & Timuçin Şahin Duo Feat Kolektif Hayal Gücü Orkestrası ve 27 Ağustos 21.00’de Stalkband ile devam edecek.

Etkinliklerde fiziksel mesafe gözetilecek ve Covid-19 önlemleri alınacak. Konserler ücretsiz olarak izlenebilecek.