İzmir Çim Konserleri başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Çim Konserleri’nin ilk konuğu Sinan Efe Aksoy olacak. Konser serisi 6 Ağustos'ta saat 21.00’de başlayacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009’dan beri düzenlenen Çim Konserleri, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 6 Ağustos’ta başlayacak. Konser serisinin ilk konuğu Sinan Efe Aksoy olacak. Çim Konserleri 13 Ağustos 21.00’de Cevdet Bağca, 20 Ağustos 21.00’de Aydın Esen & Timuçin Şahin Duo Feat Kolektif Hayal Gücü Orkestrası ve 27 Ağustos 21.00’de Stalkband ile devam edecek.
Etkinliklerde fiziksel mesafe gözetilecek ve Covid-19 önlemleri alınacak. Konserler ücretsiz olarak izlenebilecek.
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