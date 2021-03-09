İzmir demir ağlarla örülüyor

09 Mart 2021 Salı, 10:29

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımdaki en önemli yatırımlarından biri olan Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattın 7,2 kilometrelik hatta kazı tamamlandı. Tünel çalışmalarında ilk TBM 4 bin 567 metre ilerleme sağlarken, daha sonra devreye alınan ikinci TBM ile de 2 bin 551 metrelik tünel kazıldı. Böylece, tünel açma makineleri ile kazılan toplam tünel uzunluğu 7 bin 118 metreye ulaştı. Daha önce Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere ve Şehitlik istasyonlarını birleştiren tünelde son istasyona gelindi. Diğer tünelin ise ilerleyen süreçte tamamen açılması öngörülüyor.

SOYER: ÇOK ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI

Tünellerin birleşme anını takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Narlıdere metrosunda çok önemli bir kilometre taşı, çok önemli bir dönüm noktası. Tünelin ucundan ışığı gördük. İlk tünel bitti. Şimdi buranın betonlanması ile ilgili bir süreç başlıyor. İkinci tünel de 3-4 ay içinde bitmiş olacak. Öngörülen tarihte, takviminde yürüyor proje. Bütün arkadaşlarımın eline emeğine sağlık. Pandemiye, depreme, bütün felaketlere rağmen hiçbir şey aksamadan vaktinde devam ediyor. Arkadaşlarım muazzam bir başarı hikayesi yazıyor burada. Her biriyle iftihar ediyorum” dedi.

"İZMİR'İ DEMİR AĞLARLA ÖRÜYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, ise “Başkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda İzmir’i demir ağlarla örüyoruz. En önemli aşamaydı. Tünelin ucunda ışığı gördüğümüz gün. Diğer taraftan Çiğli Tramvayı’nda temel attık, hızla Çiğli’yi raylı sistemle buluşturacağız. Buca Metrosu’nu bu yıl inşaatına başlayacak bir hale getireceğiz. Olağanüstü büyük bir hamle. Türkiye’de bu kadar raylı sistemi aynı anda yapan bir belediye olması da çok mümkün değil” dedi.

BORNOVA'DAN NARLIDERE'YE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık olmak üzere 7 istasyondan oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi, bu hatla birlikte hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısını 24’e, raylı sistemin uzunluğunu da 186,5 kilometreye ulaştırmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bornova EVKA-3’ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığı’na kadar aktarmasız gidebilecek. Metro hattı 2022’de tamamlanacak.