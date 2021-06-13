İzmir depremindeki ihmaller raporda

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, 37 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı’nın bilirkişi raporunda ihmaller zinciri ortaya konuldu. Binanın izinsiz ve kontrolsüz tadilatlar geçirdiği vurgulandı. Rapor, davanın görüleceği İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Bilirkişi raporunda, “Binanın projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Ayrıca yapının daha önce deprem nedeni ile hasar aldığı, bu hasardan sonra projesiz, izinsiz ve kontrolsüz bir tamirat işlemi geçirdiği tespit edildiğinden, bu işlemin de yapının tamamen yıkılmasında etkisi olabileceği değerlendirilmektedir” denildi.

Ayrıca idari mercilerin de sorumluğu olduğu belirtildi.