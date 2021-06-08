İzmir depremiyle ilgili iddianame hazırlandı
İzmir’de meydana gelen depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 10’u tutuklu 29 kişi hakkında iddianame hazırlandığı açıklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 8 binada toplam 115 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında iddianamelerin hazırlandığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“29 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılmış olup, bu şüphelilerden 10'u hâlihazırda tutuklu olarak ceza infaz kurumundadır. 17 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Şüphelilerden 1'i hakkında ise yakalama emri çıkarılmıştır. 1 şüpheli hakkında da tedbir talebi reddedilmiştir. Bilirkişi raporlarında kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkındaki evrak tefrik edilerek 4483 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilmek üzere Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmiştir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla başlatılıp sonuçlandırılan soruşturma kapsamında şüphelilerin lehine ve aleyhine olabilecek tüm deliller toplanarak haklarında düzenlenen iddianameler ile kamu davaları açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı'nın yakın dostundan 'silahlanma' mesajı
- Erdoğan'ın koruması uyardı, oturuşunu değiştirdi
- Peker'den 'iki büyük skandal' duyurusu
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'
- Hanefi Avcı: Bir dehşetle karşı karşıyayız
- Türk milletini etkisi altına aldı
- Veyis Ateş, Habertürk'te akşam haberlerine çıkmadı
- Banka kredilerinde yeni dönem
- Sinovac aşısıyla ilgili dikkat çeken açıklama
- Mahkemeden Ezgi Mola kararı