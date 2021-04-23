İzmir depreminin simgesi Ayda başkanlık koltuğunda

23 Nisan 2021 Cuma, 15:51

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu 30 Ekim İzmir depreminin simge ismi mucize bebek Ayda Gezgin'e devretti. Bornova Belediyesi başkanlık makamındaki etkinlikte Ayda bebeğin yanı sıra abisi Atakan ve Bornova Belediye Başkan yardımcılığı görevindeyken vefat eden Muhammet Yıldız'ın torunları Nehir Yıldız ile Defne Yıldız yer aldı. Resim yapıp bir süre oyun oynayan Ayda daha sonra Başkan İduğ'un koltuğuna oturdu.





AYDA'YA PARK VE ANAOKULU SÖZÜ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Atatürk’ün dünya çocuklarına emaneti olduğunu belirten ve minikleri kutlayan Başkan Mustafa İduğ, Ayda bebeğe başkan olarak ne yapmak istediğini sordu. Ayda'dan "Okula gitmek istiyorum" yanıtı alan Başkan İduğ, "Söz veriyoruz. Kısa zaman sonra bu salgından kurtulduktan sonra anaokulunu açacağız, parklar yapacağız” diye konuştu.

İDUĞ: İLERİDE DAHA COŞKULU KUTLAYACAĞIZ

Günün anısına çocuklara boyama kitabı ile boyama kalemi armağan eden Başkan İduğ, etkinlik sonrası şunları söyledi:

"Bugün itibariyle Belediye Başkanlığı dönemimizde üç defa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Bugün çok özel konuklarımız vardı. 2020 yılında pandemi sonrası İzmir’de deprem oldu. Bu depremden 91 saat sonra kurtarılan mucize bebek Ayda aramızda. Daha önce kendisinin doğum gününü kutlamıştık. Bugün de kendisini belediye başkanı olarak ağırladık. Türkiye’de Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bayramı coşkuyla yaşayamadık. Çünkü pandemi müsaade etmedi. Umarım önümüzdeki yıllarda çok daha coşkulu kutlarız. Türkiye’ye ve dünyaya sağlık diliyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

Ayda Gezgin’in babası Uğur Gezgin ise, “Bu güzel günde sayın başkanımız Mustafa İduğ’a bizi ağırladığı için çok teşekkür ederiz. Bu zor günlerden sonra başkanımızın desteğini hep hissettik. Çocuklarla olsun, ailelerle olsun sürekli ilgileniyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.