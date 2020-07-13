İzmir esnafı “Biz Varız” kampanyasına gelinlik ve nişan kıyafeti bağışladı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 09:39

Mimar Kemalettin Moda Merkezi esnaflarından Engin Şentürk (51) ile Onur Tütüncü’den (37), düğün sezonunun başladığı bu günlerde evlilik hazırlığı yapan dar gelirli çiftlere anlamlı bir destek geldi. Şentürk ve Tütüncü, ekonomik sıkıntı yaşayan çiftlere en özel günlerinde ulaştırılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 50 gelinlik ile 150 nişan elbisesi bağışladı.

Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, 100 adet nişan kıyafeti bağışlayan Engin Şentürk, böyle bir girişimde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gelinlik ve nişanlıkları kolaylıkla doğru adreslere ulaştıracağını düşündükleri için Büyükşehir’e bağışladıklarını dile getiren Engin Şentürk, “Düğün tarihi alan ancak böyle bir olayı beklemedikleri için gelir kaybına uğrayan birçok çiftimiz var. Biz bu insanlar için ne yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir karar aldık. Gerçekten ihtiyacı olan birilerine ulaşırsa çok mutlu olurum. Bu tür zamanlar çiftlerin en özel günleri. Belki bir daha yaşanmayacak. Bu elbiseyi giyememek bir gelin için çok kötü bir durum. Onları gülümsetebilirsek ne mutlu bize” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 50 gelinlik, 50 nişan kıyafetini teslim eden Onur Tütüncü de, insanların mutlu olması için böyle bir karar aldıklarını belirtti. Gelinlik ve nişan kıyafetinin özel bir şey olduğunu kaydeden Tütüncü, “Biz bu tür yardımları yaptığımız zaman işimiz daha çok bereketleniyor. Verdiklerimizin yeri doluyor. Herkes iyi günlerde kullansın” dedi.

Mimar Kemalettin Moda Merkezi Dernek Başkanı İzzet Avcı ise salgından dolayı yaşanan ekonomik sıkıntılara değindi. Avcı, “Çok gurur verici bir yardımlaşma. Devamını da getirebiliriz. Buradaki esnaf çok yardımsever. Her türlü hizmet ve yardımlaşmaya hazırız” diye konuştu. Esnaf ile gelin adayları arasında köprü kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelinlik ve nişan kıyafetlerini desteğe ihtiyaç duyanlara ulaştıracak.