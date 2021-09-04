İzmir Fuarı 90. kez kapılarını açtı

04 Eylül 2021 Cumartesi, 10:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilen fuarda, konserler, tiyatro ve sinema gösterimleri, spor aktiviteleri, her yaştan vatandaşa hitap edecek organizasyonlar, seminer ve panellerle dolu dolu bir 10 gün yaşatacak. Bu sene Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne de ev sahipliği yapacak.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen açılış törenine Ticaret Bakanı Mehmet Muş, CHP Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Muş, “İİzmir yerli ve milli iktisat kongresine ev sahipliği yapan bir kadim bir şehrimizdir. Bu yüzden İzmir’in kalbimizdeki yeri ayrıdır. Uzun yılar ekonomimize büyük katkılar sunan bu fuarımız inşallah önümüzdeki sene daha kapsamlı olacaktır. Daha büyük iş anlaşmaları yapılacaktır. İzmir, ülkemizin ihracatının yaklaşık yüzde 7’sini yapıyor. Bu çok ciddi bir katkıdır” ifadelerini kullandı.

Erkek’ten belediye başkanlarına teşekkür

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise şöyle konuştu: “Fuarın temeli İzmir İktisat Kongresi’ne dayanıyor. Cumhuriyeti kuran kadrolar savaş meydanında kazanılan zaferler ekonomik zaferler ile taçlandırılmadıkça bir anlam ifade etmeyeceğini biliyordu. İEF, Siyasi bağımsızlığımızın yanı sıra ekonomik bağımsızlığımız için de çok önemli bir mihenk taşı. Fuarın İzmir’imiz için, ülkemiz için, dünya için çok büyük işlevi var”

Fuar dünyayı kapsıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “İzmir Enternasyonal Fuarı cumhuriyetin en köklü geleneğidir.Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle IEF, menzili İzmir sınırlarını değil, ülkemizi ve dünyayı kapsıyor. İzmir cephede savaşan devletleri bir araya getirdi. Fuar nerdeyse bir asırdır birçok değişime şahitlik etti. İEF tüm olup biten değişimlere rağmen hala ayakta. Dünyadaki gelişmeleri ülkemize, ülkemizdeki değişimleri de dünyaya taşıdı. Fuar bir kültür taşıyıcı konumunda yer alıyor. İzmir her zaman öncü bir ticaret ve liman kenti olmuştur. Fuarla birlikte İzmir’in dünyadaki izi, İzmir’den daha büyük oldu. Bizler de bu gururu hep birlikte yaşıyoruz. İzmir demokrasi ve özgürlükler şehridir. İzmir aynı zamanda bir halk meclisidir. İzmir’in farklıları bir araya getirme gücü hiçbir zaman değişmedi” diyerek fuara büyük önem verdiklerini söyledi. İZMİR