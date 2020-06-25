İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu

İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2020 Perşembe, 13:16
Abone Ol google-news

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında aldıkları karar doğrultusunda il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.


Video Haberler