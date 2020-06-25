İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu

25 Haziran 2020 Perşembe, 13:16

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında aldıkları karar doğrultusunda il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.