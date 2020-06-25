İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde maske takmak zorunlu hale getirildi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında aldıkları karar doğrultusunda il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.
Video Haberler
- İmamoğlu paylaştı... Koyverdin gittun bizi...
- Mavi balina balıkçıları korkuttu! İşte o anlar
- Sinan Oğan canlı yayında sordu, AKP'li Tosun dondu kaldı
- Oğan, kendisine ambargo uygulayan kanalı açıkladı!
- Motosikletli magandalar dans edip birbirine tekme attı
- Çorlu Tren Katliamı davası başladı
- Çorlu Tren Katliamı Davası: Beyanlar dinleniyor
- Gençlerin '90 bin liralık' hayal kırıklığı
- Terkoğlu: Kaldığımız yerden devam edeceğiz
- Somonun kilosu 20 liraya düştü! İşte balık fiyatları