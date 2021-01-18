İzmir gevreğine zam geldi
İzmir'in simgelerinden 'gevrek' diye tabir edilen meşhur simidin fiyatı 14 zamla 1.75 liradan 2 liraya çıktı. İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası, artan maliyetler nedeniyle zam yapmak durumunda kaldıklarını ifade açıkladı.
İzmir gevreğine zam geldi. Tezgahta 1.75 liraya satılan simidin fiyatı, yaklaşık yüzde 14 zamla 2 liraya ulaştı. İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, “Fiyat artışları nedeniyle gevrek fiyatlarını mecburen 2 liraya çıkarmak zorunda kaldık. İzmir’deki fırıncılar, zam taraftarı değil. Pandemiden dolayı işler yüzde 50 düştü. Tezgahların büyük çoğunluğu kapalı. Sokakta insan yok. Fiyat artışları var. Fırıncılar, çok zorda kalmadıkları takdirde hiçbir zaman zam talep etmez. İzmir halkı rahat olsun. Biz ikide bir zam yapma meraklısı değiliz. Maliyetler yükseliyor. Bu sebeple zam yapmak zorunda kalıyoruz” dedi.
İzmir halkının kaliteli ve ucuz gevrek tükettiğini dile getiren Erişen, “İzmir halkının gönlü rahat olsun. En kaliteli ve ucuz gevreği yiyorlar. İstanbul’da simit 2,5 lira. Ankara’da 2 lira. Birçok il bizden önce 2 lira yaptı. İzmir halkı bize karşı her zaman duyarlı olmuştur. Gerekmediği sürece asla zam yapma taraftarı değiliz. Bizi mazur görmelerini rica ediyorum, gevreklerini afiyetle yesinler. Bu zam beklenen bir zamdı. İzmir halkı zaten destek olmak için tezgaha 2 lira bırakıp gidiyordu. Biz de artan maliyetler nedeniyle zam yaptık” diye konuştu.
Mehmet Tahsin Karatay isimli gevrek satıcısı, pandemi nedeniyle işlerin zaten az olduğunu, vatandaşların zam nedeniyle gevrek almadığını belirtti. Tolga Ediz isimli vatandaş ise gevreğe yapılan zamların normal olduğunu ve İzmir’in bu meşhur ürününü yemeye devam edeceğini söyledi.
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