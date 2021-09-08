İzmir kurtuluşunu kutluyor

08 Eylül 2021 Çarşamba, 14:05

İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül 1922’nin 99. yıl dönümü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlanacak. Birbirinden renkli programların yer aldığı kurtuluş günü etkinlikleri 350 metrelik dev bayrağın taşınacağı 99. yıl zafer yürüyüşü ile başlayacak. Aynı saatlerde kurtuluşun simgelerinden olan Belkahve’de yer alan dev Atatürk Heykeli önünde Bornova Belediyesi tarafından düzenlenecek törenlerde coşkuya ortak olacak.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenler ise, saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak, ardından program Hükümet Konağı’ndaki bayrak töreni ile devam edecek. Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek gösterilerin yer aldığı kutlamalarda ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilere hitap edecek. Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi, vals, bando ve tango gösterileri ile sürecek kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında, süvari birlikleri yürüyüş gerçekleştirecek. Ardından, İzmir semaları önce Genel Havacılık uçakları ve İzmir kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak. Sonrasında Hürkuş gösteri uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ve selamlama ile Çelik Kanatlar Zeybek gösteriler yapacak.

GECE FENER ALAYI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.15’de Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak fener alayı yürüyüşü sırasında İzmirliler, Türk bayraklarıyla Kordon’da yürüyecek. Fener Alayı’nın ardından, Türk rock müziğinin efsane grubu Athena Gündoğdu Meyda’nında sahne alacak. Gece, İzmir Marşı eşliğinde lazer ve ışık gösterileriyle devam edecek. Yine aynı saatte Menderesliler 19 Mayıs Stadı’nda Nebil Özgentürk’ün tarihsel video belgesel sunumuyla Anadolu Ateşi Dans gösterisini izleyecek, Buca’da ise Zakkum grubu, sevenleriyle buluşacak.

SOYER: SAHİP ÇIKMAK GÖREVİMİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in işgalden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında şunları ifade etti: “Milli ordumuzun, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde işgali sona erdirdiği 9 Eylül 1922, sadece bir kentin değil, tüm Anadolu’nun emperyalist istilacılardan kesin olarak temizlendiğinin müjdesidir. Haklı bir dava uğruna güç birliği yapan bir ulusun asla bileğinin bükülmeyeceğinin kanıtıdır 9 Eylül. O gün yaşanan coşku ve mutluluğun sadece tarih sayfalarında kalmaması için nesiller boyu dilden dile aktarmamız gerekiyor. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği ilkeler doğrultusunda çağdaş, bağımsız ve güçlü bir ülke olmanın formülü hayat bulmuştur. Bu ilkelerden ve onun izinden bir an bile ayrılmanın nelere mal olacağını da bilmek durumundayız. Bugün bizlere düşen atalarımızın kanları pahasına miras bıraktığı bu topraklara, bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize sonsuza dek sahip çıkmaktır.





İZMİR İŞ DÜNYASINDAN 9 EYLÜL MESAJLARI

İzmir iş dünyası temsilcileri, İzmir’in kurtuluşu günü olan 9 Eylül’ü, yayınladıkları mesaj ile kutladı. İş dünyası temsilcileri 9 Eylül’ün tam bağımsızlığımızın da simgesi olduğuna işaret ettiler.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar:

9 Eylül bağımsız ve modern bir cumhuriyet kurmanın miladıdır. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgaliyle başlayan karanlık süreç, 3 yıl sonra yine İzmir’de son bularak, kesin bir aydınlığa kavuşmuştur. Küllerinden doğarak bağımsızlığın simgesi olan İzmir’in fuarlar ve kongreler kenti olarak belirlenip, ülkemizin modern dünyaya açılan kapısı olma misyonunu da üstlenmesi, 9 Eylül’ü çok daha önemli kılmıştır.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi:

Bağımsızlık mücadelesine yakışır bir millet olmak ve demokratik, laik, hukuk devleti olarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çok çalışmalı ve tarihimizden gereken dersleri almalıyız. Ayrıştıran, ötekileştiren, yok sayan değil; tevazu, samimiyet, adalet, liyakat, dürüstlük, şeffaflık ve ortak akıl ile, birleştiren, kaynaştıran taraf olmalıyız.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer:

İzmir’in milli mücadeledeki rolüne vurgu yaparak, “İzmir, Anadolu harekâtı için temel sembollerden biri haline getirilmiştir. Bu sembol kent her daim özgürlüğün, kurtuluşun, cumhuriyetin simgesi olmuştur” dedi.

Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Başkanı Huriye Serter:

Kurtuluş ateşi Hasan Tahsin’in düşmana sıktığı kurşun ile İzmir’de yakılırken, 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu ile milli mücadele başarıya ulaştırılmıştır, nihayete erdirilmiştir. İzmir bu anlamda kurtuluş mücadelemizde çok önemli yer tutmaktadır.