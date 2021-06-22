İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu! 132 gözaltı kararı
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 33'ü muvazzaf, 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile FETÖ sorumluları ile irtibatlı olduğu iddia edilen 132 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
40 İLDE OPERASYON
Gözaltı kararı verilen şüphelilerin, 19'u Deniz Kuvvetleri, 13'ü Kara Kuvvetleri, 46’sı Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 15'i Jandarma Genel Komutanlığı, 2'si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 33’ü muvazzaf 95 asker, 34’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, 2'si asker sorumlusu üst düzey yönetici olduğu belirtildi.
Şüphelilerden 3'ünün albay, 2'sinin yarbay, 3'ünün binbaşı, 6'sının yüzbaşı, 15’inin üsteğmen, 3’ünün teğmen, 57’sinin astsubay ve 6’sının uzman çavuş rütbesinde olduğu aktarıldı.
Operasyon 40 ilde sürdürülüyor.
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