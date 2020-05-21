İzmir Müftülüğü: "İzmir’de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir"
İzmir Müftülüğü, provokasyonların ardından ezan sistemi uygulamasını geçici süreyle durdurdu.
Bazı sosyal medya hesaplarından, kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapıldığı paylaşımları üzerine Müftülükten açıklama yapıldı. Müftülükten yapılan açıkalamada, "Söz konusu saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir." dendi.
İzmir Müftülüğü, dün yaşanan olayın ardından bugün ildeki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması nedeniyle inceleme başlatıldığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"20 Mayıs çarşamba günü ilimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu olayın ardından konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Diğer taraftan söz konusu saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir.
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