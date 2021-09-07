İzmir Otogarı'nda yangın alarmı

07 Eylül 2021 Salı, 15:42

Bugün öğle saatlerinde İzmir Otogarı yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.





Yangın nedeniyle İzmir Otogarı duman altında kaldı.

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.