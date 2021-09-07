İzmir Otogarı'nda yangın alarmı

İzmir Otogarı yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

ANKA
07 Eylül 2021 Salı, 15:42
İzmir Otogarı'nda yangın alarmı
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Bugün öğle saatlerinde İzmir Otogarı yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Yangın nedeniyle İzmir Otogarı duman altında kaldı.

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


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