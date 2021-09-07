İzmir Otogarı'nda yangın alarmı
İzmir Otogarı yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Bugün öğle saatlerinde İzmir Otogarı yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle İzmir Otogarı duman altında kaldı.
Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Video Haberler
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Yer: Yalova... Kana kana su içerken görüntülendi
- Kaş'ta orman yangını
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
En Çok Okunan Haberler
- İlk seçimde ayrılacak
- Efsane oyuncu Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Ronaldo'dan 'Messi' göndermesi!
- Ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- TOGG şantiyesinde işçilere zulüm
- Devlette yeni döneme hazırlık
- 'Erdoğan ile Asiltürk arasında anlaşma sağlandı' iddiası