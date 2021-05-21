İzmir Sanal Kitap Günleri yazarlarla okurları buluşturacak

21 Mayıs 2021 Cuma, 12:28

İzmir Büyükşehir Belediyesi edebiyat, sanat ve felsefe üretimini okura ulaştırmak için kültür-sanat etkinliklerine bir yenisini ekliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kültürel devamlılık ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı işbirliği, Yayıncılar Kooperatifi ve İstanbul Kitapçısı desteğiyle ilk kez İzmir Sanal Kitap Günleri’ni düzenliyor. Kitapseverleri sanal ortamda buluşturacak etkinlik 28 – 30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Yazarlar ile okurlar www.izmirsanalkitapgunleri.com adresinde buluşacak.

SOYER'DEN DAVET

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi ortamında herkes evlerine kapanmışken hiç ihmal etmedikleri konulardan birinin de kültür olduğunu söyledi. Başkan Soyer şöyle devam etti: “Çünkü kültürel devamlılık bizim için çok önemliydi. Fiziksel fuarlarımızı teker teker sanal ortama taşırken neden sanal ortamda da kitap günleri yapmayalım, dedik ve işe giriştik. İzmir Sanal Kitap Günleri’nde yurt içi ve yurt dışından birçok yazar, sanatçı, akademisyen ile okurlarını buluşturacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Özlemi duyulan kitap fuarı günleri geri geliyor. Herkesi İzmir Sanal Kitap Günleri’ne davet ediyorum. ”

İstanbul Kitapçısı, dijital platform destekçisi olarak İzmir Sanal Kitap Günleri boyunca birçok yayın evinin kitaplarını özel indirimlerle okurlara sunacak. Etkinlik kapsamında imzalı kitaplar da okurlarla buluşacak.

Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin, Barış İnce, Barış Muslu, Barış Terkoğlu, Canan Tan, Emre Kongar, Ercan Kesal, Hakan Bıçakçı, Hilmi Yavuz, Mine Söğüt, Murathan Mungan, Nermin Bezmen, Sema Kaygusuz, Sinan Meydan, Şükrü Erbaş, Tuna Kiremitçi gibi birçok yazar, kitaplarını okurları için imzalayacak.

Yurtdışından ve yurtiçinden birçok yazar, sanatçı ve akademisyenin konuk edileceği üç günlük kitap festivalinde okurlar, yeni bir kitap festivali deneyimi yaşayacak.

JEREMY CORBYN İLK KEZ TÜRKİYE'DE

Ziyaretçiler İzmir Sanal Kitap Günleri’nde üç gün boyunca online söyleşilere canlı olarak katılabilecek. Marksist sosyolog, filozof ve kültür eleştirmeni Sloven Slavoj Zizek, “Dünyayı Felsefeyle Yeniden Anlamak” söyleşisinde Türkiye’den akademisyenler Kurtul Gülenç ve Özgür Emrah Gürel birlikte yer alacak. Sloven filozof Alenka Zupancic ise “Kadın Sorununa Felsefeyle Bakmak söyleşisine ise Zeynep Talay Turner ve Çiğdem Yazıcı eşlik edecek. İngiliz siyasetçi Jeremy Corbyn ilk kez Türkiye’de düzenlenen bir etkinliğe konuk olacak. Corbyn, Hayri Kozanoğlu ve Çiğdem Anad’la “Pandemiyle Derinleşen Küresel Adaletsizlik” söyleşisinde dünya siyasetini yorumlayacak.

EDEBİYAT VE ŞİİR BULUŞMALARI

Yeni kitapları okurları ile birlikte keşfetmek, hayatın temel sorunlarını edebiyatın ve şiirin ışığında tartışmak üzere yazarlar izleyicilerin evine konuk olacak. Söyleşilerde Ataol Behramoğlu, Aylin Balboğa, Ayşe Kulin, Birhan Keskin, Ece Temelkuran, Ercan Kesal, Figen Şakacı, Hüseyin Yurttaş, Mavisel Yener, Nermin Bezmen, Orhan Pamuk, Sema Kaygusuz, Şükrü Erbaş, Zülfü Livaneli gibi bir çok isim yer alacak.

İzmirTube üzerinden de yayınlanacak söyleşi başlıklarından bazıları şöyle: Çocuk Saati, Edebiyatın İzinde İzmir: Dünden Bugüne, Kolektif Üretim Ekonomisi, Çağdaş Yaşamın İzinde Edebiyat ve İzmir, Şiir İçi Şarkılar, Unutkan Aşk, Pandemiyle Derinleşen Küresel Adaletsizlik, Edebiyat Buluşmaları, Hakikatin Peşinde Medya, Kadın Sorununa Felsefeyle Bakmak, Şairler Söyleşiyor, Kadınlar Vardır, Ülkede Gündem, Mezun Cinayetleri, Doğru Yerden Öğrenelim, Dünyayı Felsefeyle Yeniden Anlamak.