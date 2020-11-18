İzmir Tabip Odası Başkanı'ndan salgın uyarısı

18 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, kentte koronavirüs sayısının her geçen gün tırmanışa geçtiğini, yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu, günde 3 bin 500’e yakın vaka sayısının çıktığını açıkladı. Artışın önlenememesi durumunda, sağlık sisteminin yetersiz kalacağını ve çökeceğini söyledi.

‘ACİL ÖNLEM’ ÇAĞRISI

Koronavirüs salgınının endişe verici olduğunu ifade eden ve önlenmesi için acil önlem maddelerini sıralayan Çamlı, “Salgın şu anda bütün Türkiye’ye yayılmış ve kontrolden çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın pandemi sürecini şeffaf bir biçimde yönetmemesi yüzünden gerçek olgu ve ölüm sayıları konusunda yeterli bilgimiz yoktur. Entübe hasta ve ağır hasta sayısındaki artış, özellikle ekim ayının sonunda gözlenen artış endişe vericidir. Ölüm sayılarındaki artış da endişe vermektedir” dedi.

Türkiye’nin üçüncü büyük kentinde pozitif çıkma oranının yüzde 35’e çıktığını anımsatan Çamlı, “Ambulanslar olguları taşımakta zorlanmaktadır. Hastanelerde mevcut servisler, yoğun bakımlar yetmiyor, yeni Covid-19 servisleri ve yoğun bakımlar açılıyor. Günlerce ilacına ulaşamayan hastaların sayısı giderek artıyor. İzmir’de de salgının kontrolden çıktığını söyleyebiliriz” diye konuştu.