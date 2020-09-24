İzmir ulaşımında neler değişecek? Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe açıkladı

24 Eylül 2020 Perşembe, 13:16

Radyo Trafik İzmir'de, ulaşıma ilişkin tüm sorunların konuşulduğu programa katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, önemli açıklamalarda bulundu. Esra Balkanlı’nın sunduğu ve İzmir ulaşımını yöneten isimleri ağırlayan “İZUM İle İzmir’de Ulaşım” programına katılan Gökçe, dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.

TOPLU ULAŞIM VURGUSU

Konoravirüs salgınıyla birlikte artan araç yoğunluğunu değerlendiren Buğra Gökçe, “Pandemi öncesi toplu taşıma araçlarına günde 1 milyon 900 bin biniş gerçekleşiyordu. İzmir’de ulaşımın yüzde 58’si toplu taşıma araçlarıyla yapılıyordu. Pandemi ile birlikte yüzde 60.64 biniş kaybı yaşadık. 459 milyon lira hasılat kaybımız var. Tabi ki önemli olan vatandaşlarımızın sağlığıdır. Salgınla birlikte haklı olarak toplu taşıma araçlarının kullanılmak istenmemesi nedeniyle trafiğe 125 bin yeni araç girdi. Toplu ulaşım kaybıyla birlikte İzmir’de yaz dönemini trafik anlamında yoğun geçirdik. İstanbul ve Ankara’ya nazaran toplu ulaşımın daha fazla kullanıldığı bir kentiz. Bu yüzden trafiğimiz daha fazla etkilendi. Herkes araba kullanırsa trafik eskisi gibi akmaz.” şeklinde konuştu.

Toplu ulaşımın konfor düzeyi arttıkça trafikten o kadar araç çekileceğine vurgu yapan Genel Sekreter Buğra Gökçe, “Ulaşım ve toplu ulaşım sürücü koltuğundan yönetilecek bir şey değil. Çalışmalarımızı bilimsel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Önemli projelerimiz var ancak, büyük yatırımlar bugünden yarına yapılamaz.” dedi.

YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Altınyol sahil hattı ile Anadolu Caddesi Soğukkuyu arasında dün akşam başlayan ilave şerit uygulaması da Gökçe’nin gündemindeydi. Karşıyaka istikametinde dün saat 17.50 itibarıyla başlayan uygulamayla alakalı rakamları Radyo Trafik İzmir dinleyicileriyle paylaşan Buğra Gökçe, “Altınyol’dan dün akşam aynı süre içinde 1382 daha fazla araç geçmiş. Trafik yoğunluğu haftanın ilk 2 gününe daha erken sona erdi. Bu sabah da Konak yönüne doğru uygulanan ilave şerit uygulaması önemli bir katkı sağladı. Meles’de ilave şerit eklenmişti. Soğukkuyu’da bir düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Gökçe, Altınyol için düşündükleri önemli bir planlarını da anlattı: “Altınyol’da sabah-akşam trafiğinde ilave şerit uygulaması oturduğu anda en sağ şeridi toplu taşıma araçlarına ayıracağız. Bunun için özel bir boya ve uyarıcılar kullanacağız. Ayrıca bir bariyer koymayacağız. Sağ şeridi sadece toplu taşıma araçlarına ayırdığımızda, otobüs ve minibüs kullanan yolcular için daha hızlı bir ulaşım sağlayacağız.” İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İzmir’de ulaşımın rahatlaması, oluşan yoğunlukların önüne geçmek için yapılacak çalışmaları Radyo Trafik İzmir canlı yayınında açıkladı.

Buğra Gökçe öncelikle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yoğunluğun önlenmesi için, bu hatta alternatif olarak kullanılabilecek İnönü Caddesi’nde 2 ve 3. sıra parkların önlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sahil hattında sabah oluşan yoğunluğa çare olarak düşünülen Cumhuriyet Bulvarı’nda Fevzipaşa Bulvarı ile Borsa Kavşağı arasını iki yönlü trafik akışının önümüzdeki günlerde sağlanmaya başlayacağını bildiren Gökçe, “Mithatpaşa Caddesi’ne dönüşler akşam saatlerinde yoğunluk oluşturuyor. Başkanımız Tunç Soyer bölgeyi yerinde gözlemleyip ceplerin genişletilmesi talimatını verdi. Bu talimat doğrultusunda Karataş ve Göztepe gibi kavşaklarda depolama olarak kullanılan cepleri genişleteceğiz. Yakın bir zamanda bu çalışmalara başlıyoruz.” sözlerini sarf etti.

Yeşildere ve Mürselpaşa Bulvarı’nda Tepecik, Hilal ve DGM Köprülerinin 2 şerit olmasından kaynaklı sıkıntılar yaşandığının altını çizen Genel Sekreter Gökçe, “İlave köprüler yapmak planlarımız arasında. Akçay Caddesi’nin alternatifi hazır, proje sonlandırıldı. Caddeye paralel bir arter yapacağız. Sarnıç Köprüsü de genişletilecek. Sarnıç yolunda geliş ve gidişi ayırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl yapımına yönelik adım atacağız. Yaşayanlar Kavşağı da 2021 yılında düzenleyeceğimiz bir yer. Bir üst geçitle burada oluşan yoğunluğun önüne geçeceğiz.” açıklamasını yaptı.

“KORDON TAMAMEN ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILMAYACAK”

Buğra Gökçe, bulunduğu konumdaki işletmeler ve kötü amaçlı kullanım nedeniyle Kordon’un prestij kaybına uğradığını kaydetti. “Kordon İzmir’in gözbebeği” diyen Gökçe, “Araç giriş-çıkışı için ayrı bir çalışma yürütülüyor. Yaya öncelikli bir Kordon için planlamalar yapılıyor. Bu; Kordon’un tamamen araç trafiğine kapatılması anlamına gelmiyor. Halkımıza sormadan burada bir çalışma yapmayız.” şeklinde konuştu.