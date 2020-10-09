İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Vaka artışı yok

09 Ekim 2020 Cuma, 11:02

İzmir Valisi Selim Köşger, İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile beraber denetlediği bir AVM çıkışında İzmir’deki vaka artışı hakkında bilgi verdi. Gazetecilere konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kaygı verici bir vaka artışının olmadığını söyledi.

Denetlediği alışveriş merkezinin maske-mesafe-hijyen kuralına uyduğunu belirten Köşger, “Aşı bulununcaya kadar maske ve mesafe kuralından başka elimizde mücadele edecek başka bir yöntem yok.” diyerek kurallara riayet edilmesini istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta kamuoyuna duyurduğu %26’lık azalışın gerçekleştiğini ve vaka sayısında sabitlenme olduğunu belirten Vali Köşger “Artış yok. Geçen haftalara göre %30’larda bir azalma oldu ama 1-2 haftadır orada sabitledik. Onu aşağı indirmeye çalışıyoruz. Hep beraber bunu üstesinden geleceğiz” dedi.