İzmir Zabıta Teşkilatı 64. yaşını kutluyor

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Şemi Albat, zabıta teşkilatının 64. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'yu ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da zabıta teşkilatının canla, başla, özveriyle, dikkatle çalıştıklarını kaydetti. Personelin, yasanın kendilerine verdiği yetkiyi kullanarak çalıştıklarını söyleyen Özuslu, “Zabıta teşkilatı aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya koyduğu anlayış ve vizyonla hareket ediyor. Belediyenin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir anlamda sokaktaki yüzü, eli, ayağı. Sizin diğer birimlerden farkınız şu; vatandaşla birebir temas kuruyorsunuz. Sizin kurduğunuz temasın altında bir denetim mekanizması var. Belediye adına siz sokakta denetim yapıyorsunuz” dedi.