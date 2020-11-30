İzmir'de 112 konut depremzedelere teslim edildi
İzmir Büyükşehir Belediyesinin Uzundere'de depremzedeler için bir yıllığına tahsis ettiği 224 konuttan 112'sinde yaşam başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin Uzundere'de bir yıllık kullanım için depremzedelere açtığı dört bloktaki 224 konuttan 112'si teslim edildi. Tüm ihtiyacın giderildiği dairelerde kalan depremzedeler konutlardan ayrılırken mobilyaları ve beyaz eşyaları da yanlarında götürebilecek.
Dairelerin elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderler de bir yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. Uzundere'ye operatörler tarafından kurulan iki baz istasyonu sayesinde depremzedeler interneti de ücretsiz olarak kullanabilecek.
İki bloktaki tüm dairelerin teslim edildiği bölgede diğer iki blokta bulunan dairelerin de temizlik işlemleri tamamlanmak üzere.
83 kişi yerleştiİzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 380 odası depremzedelere açılan, geçmişte Hilton oteller zincirinin işlettiği ve sözleşmesi bitince boşalttığı 5 yıldızlı otel binasına da depremzede aileler yerleşmeye devam ediyor. Binada toplam 83 kişi kalıyor. Otelde ücretsiz olarak üç öğün yemek servisi de yapılıyor.
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