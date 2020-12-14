İzmir'de 25 bin öğrenciye kırtasiye, mont ve bot desteği

14 Aralık 2020 Pazartesi, 11:29

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için kırtasiye alışverişine imkan tanıyan eğitim kart, bot ve mont dağıtımına başladı. Yaklaşık 600 okulda öğrenim gören ilkokul ve ortaöğretim öğrencisine 25 bin mont ve bot dağıtmayı hedefleyen Büyükşehir, 10 bin adet mont ve botun dağıtımını bu hafta tamamlıyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan listeler doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4 bin 338 öğrencinin velisi adına basılan eğitim kartlarına 130 liralık kırtasiye desteğini de yatırdı. 18 bin 662 öğrenci için kartların basım işlemleri tamamlandı ve dağıtıma çıkarıldı. Böylece toplamda 23 bin öğrenci için 130 liralık kırtasiye desteği sağlanmış oldu. Büyükşehir’in başlattığı eğitim kart projesiyle öğrencilerin velileri adına çıkartılan kartlara bakiye yüklenerek anlaşmalı kırtasiyelerden alışveriş yapmaları sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası ile yapılan protokol aracılığıyla İzmir esnafına da destek oluyor.

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler için de desteğini sürdüren Büyükşehir, 2020 yılında 233 tablet, 21 laptopu ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. Büyükşehir, 3 bin adet tabletin alım işlemini tamamlayıp Aralık ayı sonunda dağıtıma başlamayı hedefliyor.