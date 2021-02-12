İzmir'de 700 müzisyene gıda desteği

12 Şubat 2021 Cuma, 10:35

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalardan en çok etkilenen kesimlerle bir araya gelmeye, sıkıntılarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam ediyor. Son olarak Konak Belediye Meclisinde yapılan oylama ile nakdi yardım yapılması kararlaştırılan kahveci esnafının haklarını savunan Başkan Batur, şimdi de pandemi nedeniyle işsiz kalan müzisyenlere omuz verdi. İzmir Sahne Çalışanları Derneği ile işbirliği halinde yürütülen çalışma ile dernek üyesi müzisyenler arasında ihtiyaç sahibi olanlar tespit edildi.

Sosyal güvencesiz ve günlük olarak çalıştıkları için pandemi nedeniyle aylardır iş yapamayan müzisyenlerin evlerine, erzak kolisi gönderildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemi kısıtlamaları nedeniyle birçok kesimin çok zor günlerden geçtiğini, ancak en çok zorlanan grubun esnaf ve sanatçılar olduğunu ifade etti. Meslek odaları ve meslek örgüleri ile birlikte hareket ettiklerini ve bu zor dönemde onları yalnız bırakmayacaklarını dile getiren Başkan Batur, “Konak’ta göreve gelirken ‘Birlikte Konak’ dedik ve bu anlayış ile hizmet ürettik. Pandemi süreci sosyal mesafemizi artırdı ama aslında bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı, daha da kenetledi. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Başkaları çekimser kalsa da biz esnafımızın yanında dimdik durduk. Şimdi de sanat emekçilerimizin yanında aynı şekilde duruyoruz, elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. ‘Birlikte Konak’ demeye devam ediyoruz” diye konuştu.

İzmir Sahne Çalışanları Derneği Başkanı Muammer Açıkpazu da derneğe kayıtlı tüm müzisyenler adına, desteklerinden ötürü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkürlerini iletti.