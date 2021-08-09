İzmir'de 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın detayları ortaya çıktı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:26

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Sarıçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kemalpaşa ilçesindeki Hamza Baba Türbesi'ni ziyaret edip yaşadıkları Kınık’a dönmek için yola çıkanları taşıyan minibüs, kontrolünden çıkıp 25 metreden şarampole yuvarlandı. Takla atan minibüs, çarptığı ağaçta asılı kaldı. Kazada, şoför İlhan Suay (55) ile Gönül Özcan (60), Elif Karadağ (57), Neriman Onuş (51), Ümmühan Kandemir (50), Sude Onuş (11), Remzi Kandemir (7) ve Dudu Özcan (8) yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.

Devriye görevi yaparken kazayı fark eden jandarmanın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri demir yığınına dönen midibüste sıkışanları çıkarttı. Çok sayıda yurttaş da kaza yerine gelerek yaralıların ambulansa taşınmasında yardımcı oldu. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 2’si ağır, 13 yaralıyı, çevre hastanelere kaldırdı.

ÖLENLER YAKIN AKRABAYMIŞ

Taştepe Mahalle Muhtarı Erdem Nuray, kazada yaşamını yitirenlerle yakın akraba olduklarını söyleyerek şunları anlattı:

"Kazanın nasıl meydana geldiğini bilmiyoruz ama köyümüzden adak götürmüşler türbeye. Türbeden dönüşte aracın kaza yaptığını duyduk. Araçta 21 kişi varmış. 8'i vefat etti 2'si ise ağır yaralı. Ağır yaralıların durumuyla ilgili net bir bilgimiz yok. Yaralılarla da konuşamadık. Almanya'dan gelen bir gencimizin kurban adağını türbeye götürmüşler. O genç kendi özel aracındaymış. Biri komşu köyden diğer cenazeler bizim köyden. Teyzemiz, amcamız, halamız torunları vardı hepsi akrabamızdı. Köyümüzde 2 sene önce bir yıldırım faciası yaşamıştık. Baba kız vefat etmişti ama bu kadar ağır bir facia yaşamamıştık. Ölenlerden 3'ü çocuk. Çok üzgünüz" dedi.

‘CAMDAN DIŞARI ÇIKTIK’

Kazadan yaralı olarak kurtulan Ali Kandemir, minibüsün virajı alamayıp, yol kenarındaki toprak bölüme inip savrulduğunu söyledi. Kazayı sağ bacağı kırılan başı ve ellerinde ezilmeler meydana gelen Kandemir, o anları şöyle anlattı:

"Türbeye ziyaretini yaptık. Dönmek için araca bindik. Şoförün arkasındaki 2’nci koltukta oturuyordum. Araç bir anda gidip geldi, gibi oldu. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Hiçbir şeyin farkında değilim. Kaza anında kendimde değildim. Kaza anında, kardeşim aracın yuvarlandığını söyledi. Bir onu duydum. Araç, uçuruma yuvarlandı. Araç dik bir şekilde durdu. Ön camları kırıldı. Biz camdan dışarı çıktık" diye konuştu.

VİRAJA HIZLI GİRMİŞ

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, ilk incelemede sürücünün viraja hızlı girince direksiyon kontrolünü yitirdiği belirlendi.

Öte yandan ölenler için Kınık'ın Taştepe Mahallesi'nde taziye çadırları kuruldu. Kazada yaşamını yitiren Gönül Özcan'ın kayınbiraderi Kenan Özcan, "Biz köydeydik. Hamza Baba Türbesi'ne gittiler. Dönüşte kaza olmuş" dedi.

Kazada ölen Sude Onuş'un dedesi Muammer Onuş da gözyaşları içinde konuşarak, "Kızım söyleyecek bir söz yok. Kelimenin bittiği yer. Ben ne konuşayım ki. Giden gitti. Aracın içinde kızım, torunum, kardeşimin ölen hanımı vardı. Ölenlerin hepsi çok yakınımdı. Adak için gittiler. Sürücü köyümüze yakın bir mahallede oturuyordu. Kazayı en son ben duydum. Rahatsız olduğum için bana duyurmadılar" diye konuştu.

Taştepe Mahallesi'nin eski muhtarı ve Gönül Özcan'ın eşi Cemil Özcan ise, "Kazayı telefonda öğrendim. Biz daha önce o yolda bir kaza duymadık. Yol iyiydi, nasıl kaza oldu anlamadık. Sürücüyü tanıyordum. Bir rahatsızlığı olduğunu duymadım" dedi.