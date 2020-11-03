İzmir'de 91. saatte gelen mucize!

03 Kasım 2020 Salı, 09:34

Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'de yaşanan deprem sırasında yıkılan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif bebekten bir mucize daha yaşandı.

Depremin 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı enkazında bulunan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e canlı olarak ulaşıldı.

"ELİNİ SALLADI"

Ayda'nın sesini ilk duyan Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibi görevlisi Nusret Aksoy o anları şöyle anlattı:

"Bir çığlık sesi duydum ben. Orda çalışan bir arkadaşa ses geliyor dedim. Seslendiğimizde 'Ben Ayda iyiyim' dedi. Elini salladı. Biz hemen diğer arkadaşları çağırdık ve kurtarma çalışmalarına başlandı. Mutfakta bulduk Ayla'yı. Çamaşır ve Bulaşık makinesinin oluşturduğu yaşam üçgenindeydi. "

SU VE AYRAN İSTEDİ

İHH ekibinden Ahmet Çelik, "AFAD koordinesinde enkazda çalışma yapıyorduk. 91.saatte bir ses duyup koordinasyon merkezine haber verdik. Ses ’Ben buradayım’ diyordu. Sonra yanına girdik. Delikten baktığımızda küçük bir yer gördük. Kafamı içeri soktuğumda elini uzattığını gördüm. Su istedi. Çok susamıştı. Karnının acıkıp acıkmadığını sorduğumda sadece ayran istedi. Koordinasyon merkezi sağlık ekipleri gönderdi. Yaşam boşluğu oluşturan fırın ve dolap arasından AFAD ekipleri ve JAK ekipleri ile alanı boşaltıp Ayla bebeği sağ salim teslim ettik. Bu duygunun tarifi yok. Bu tarifsiz bir duygu" dedi.

Ayda Gezgin’in annesi Fidan Gezgin’in hala enkaz altında olduğu öğrenilirken, baba Uğur Gezgin kızının enkazdan çıkarılışını büyük bir heyecanla izledi.

İLK SÖZÜ 'ANNE' OLDU

Ekipler tarafından sedye üzerinde ambulansa götürülen Ayda bebeğin ilk sözü 'anne' oldu.





EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE GETİRİLDİ

Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskortu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde alkışlarla karşılandı.

İzmir'de deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin'in gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi.

Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SOYER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından bir bebeğe canlı olarak ulaşıldığını duyurdu.

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz."