İzmir’de AKP’li olan bazı sağlık çalışanları, ekiplere girmemek için siyasi arıyor

19 Kasım 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye genelinde koronavirüs salgını tırmanışa geçerken sokakta temaslı taraması yapan filyasyon ekipleri gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Ancak İzmir’de AKP’li olan bazı sağlık çalışanlarının filyasyon ekibinde görev almamak için siyasi torpil arayışına girdiği ortaya çıktı.

Görevlilerin risk oranı fazla olduğundan görevlendirme yapılmaması için AKP yöneticilerini ve İzmir milletvekillerini arayıp “Bizi filyasyon ekibinde görevlendirmesinler. Çocuğum var” diyerek torpil istediği belirtildi.

AKP’lilerin ise görevlendirme yapan il sağlık müdürlüğüne isim listesi gönderdiği iddia edildi. Siyasi torpil yanında hastane yöneticilerinin de AKP’li olmayan sağlık çalışanlarını sürekli filyasyon ekibine yazdığı öğrenildi. Aylardır filyasyon ekibinde görev yapan sağlık çalışanları, “Bizim de çocuklarımız ve ailemiz var. Siyasi düşüncemiz farklı olduğu için sürekli bize görev yazıyorlar. AKP’li olanlar ise isimlerini yazdırarak görev almıyorlar” diyerek ayrımcılık yapılmasına tepki gösterdi.

SİYASETİ KARIŞTIRMAYIN

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol da filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanlarına ayrımcılık ve torpil yapıldığına şahit olduğunu söyledi. Doğruyol, “Filyasyon görevine gitmemek için sağlık çalışanları siyasilerden torpil arıyor. Filyasyon ekibi dağılmış ve tükenmiş durumda. Siyasiler, sağlık çalışanlarının üzerinden elini çeksin. Bürokratları rahat bıraksınlar. Bu benim partilim, bu benim yakınım mantığından vazgeçsinler. Bu alanda çalışan personeller arasında eşitlik istiyoruz” dedi. Doğruyol, ayrıca filyasyon ekiplerinin, merkeze uzaktaki ilçelere toplu taşıma ile gönderilmelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.