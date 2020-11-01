İzmir'de artçı depremler devam ediyor

AFAD İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

DHA
01 Kasım 2020 Pazar, 16:15
İzmir'de artçı depremler devam ediyor
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İzmir'de 6.6 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Son olarak AFAD İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin 15.57'de meydana geldiğini belirtti.

 


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