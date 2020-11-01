İzmir'de artçı depremler devam ediyor
AFAD İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
İzmir'de 6.6 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Son olarak AFAD İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin 15.57'de meydana geldiğini belirtti.
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