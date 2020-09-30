İzmir'de askerlerden 'çevre duyarlılığı' çağrısı

30 Eylül 2020 Çarşamba, 10:03

Foça Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen ve 'Birlikte Büyük Temizlik Zamanı' adlı verilen Sosyal Sorumluluk Projesi’ne Kaymakamlık, Foça Belediyesi, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, Foça Kent Konseyi ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar destek verdi. Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 75'inci Dönem Astsubay Komando Temel Kursu’nda eğitim gören 300 kursiyer, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden 400 öğrenci ile Komando İhtisas Kurulundan 9 dağcı ve10 dalgıç olmak üzere toplam 719 Jandarma personeli etkinliğe en büyük katılım sağladı.

Çevre temizliği Foça çarşı içi, Büyükdeniz mevki, İngiliz Burnu, Çanak Koyu, Sazlıca mevki, Kartdere mevki ve Küçükdeniz Limanının yer aldığı çok büyük bir alanda gerçekleştirildi. Temizlik çalışmalarına Foça Kaymakamı Ali Çetin ve Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’de eşleriyle birlikte katıldı.

"NE ARARSAN VAR"

Foça İlçe Merkezi’ndeki Küçükdeniz Limanından başlayan sualtı ve sahil temizliği, ahşap iskelelerin altlarıyla sürdü. Dağılan gruplar Büyükdeniz sahili, İngiliz Burnu, Çanak Koyu, Sazlıca, Kartdere gibi bölgeleri de içine alan ve uzunluğu 20 kilometreye yaklaşan sahil şeridinde temizlik faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Uyarı levhalarına rağmen her yerde sigara izmariti kirliliği dikkat çekti. Plastik ve cam şişelerden naylon atıklara, halı parçalarından otomobil lastiklerine, metal içecek kutularından plastik borulara, ahşap ve plastik kasalara, masa ve sandalyelere kadar değişen tonlarca atık malzeme ve çöp toplandı. Kartdere mevkisinin ulaşılması zor yamaç ve alanlarına savrulan atıkları toplayan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personeli, çöp torbaları ile toprak zemin üzerine Jandarma Komando yazdı. Torbalara alınan çöpler, Foça Belediyesi çevre temizlik ekibi tarafından atık toplama alanına götürüldü. Foça Kaymakamı Ali Çetin temizlik etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.