İzmir’de bağımsız bir tiyatro festivali
İzmir’de 14 tiyatro topluluğu öncülüğünde İzmir Bağımsız Tiyatro Günleri başlıyor.
İzmir’in 14 bağımsız tiyatro topluluğu, “İzmir Bağımsız Tiyatrolar İnisiyatifi” (İzmir BTİ) çatısı altında bir araya gelerek yeni İzmir Bağımsız Tiyatro Günleri’ni başlatıyor. İzmir’de varlığını sürdüren tiyatrolarla dayanışmak için başlatılan Tiyatro Günleri, 26 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında NHKM Konak Halk Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. İzmir BTİ’nin parçası olan ekipler tarafından 11 oyun sahnelenecek ve bir film gösterimi, ardından da panel yapılacak.
Tiyatro Günleri biletlerine; “Biletinial” sitesinden ulaşılıyor. Ayrıca gösterimlere katılamayacak seyirciler, web sitesinden festivale katkıda bulunabilecek.
Video Haberler
- Kamerayı açtı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
- İzmir'de korkunç olay! Balıkçı oltasına takıldı
- Sivas'taki feci kaza anı kamerada
- 1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı
- Bayılan sürücü faciaya davetiye çıkardı
- Çok sert tartışma! Reklama gitmek zorunda kaldı
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'e tepki gösterip istifa etti
- Amiraller için ilk karar
- Gözaltındaki emekli amirallere 3 soru
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- İYİ Parti'de Amiraller tartışması
- Meral Akşener'den yeni açıklama
- Montrö tartışmasının perde arkası
- D vitamini kullanımına dikkat!
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Amirallerin bildirisine ilk yorum