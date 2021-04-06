İzmir’de bağımsız bir tiyatro festivali

06 Nisan 2021 Salı, 10:46

İzmir’in 14 bağımsız tiyatro topluluğu, “İzmir Bağımsız Tiyatrolar İnisiyatifi” (İzmir BTİ) çatısı altında bir araya gelerek yeni İzmir Bağımsız Tiyatro Günleri’ni başlatıyor. İzmir’de varlığını sürdüren tiyatrolarla dayanışmak için başlatılan Tiyatro Günleri, 26 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında NHKM Konak Halk Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. İzmir BTİ’nin parçası olan ekipler tarafından 11 oyun sahnelenecek ve bir film gösterimi, ardından da panel yapılacak.

Tiyatro Günleri biletlerine; “Biletinial” sitesinden ulaşılıyor. Ayrıca gösterimlere katılamayacak seyirciler, web sitesinden festivale katkıda bulunabilecek.