İzmir'de bakkal ve kasaplar için yeni karar

03 Mart 2021 Çarşamba, 22:49

İzmir Valiliği, pandemi önlemleri nedeniyle, saat 19.00'da kapatılacağı belirtilen bakkal, market ve kasap gibi işletmeler için yeni bir düzenlemeye gitti. Bu işyerleri için açık kalma süresi bir saat daha uzatıldı.

İzmir'e yurt dışından gelenler için yapılan rutin test uygulamasının da 15 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.