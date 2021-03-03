İzmir'de bakkal ve kasaplar için yeni karar

İzmir Valiliği aldığı kararla; bakkal, market, kasap gibi işyerleri için kapanma süresini saat 19.00'dan saat 20.00'ye uzattı.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2021 Çarşamba, 22:49
İzmir'de bakkal ve kasaplar için yeni karar
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İzmir Valiliği, pandemi önlemleri nedeniyle, saat 19.00'da kapatılacağı belirtilen bakkal, market ve kasap gibi işletmeler için yeni bir düzenlemeye gitti. Bu işyerleri için açık kalma süresi bir saat daha uzatıldı.

İzmir'e yurt dışından gelenler için yapılan rutin test uygulamasının da 15 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.


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