İzmir’de baro seçimleri ertelenmeyecek

15 Ekim 2020 Perşembe, 14:46

Mahkemenin yürütme kararını durdurduğunu açıklayan Mustafa Çetin şunları söyledi: “İzmir’de de hakimler var. Uygulanan hukuksuzluğa karşı hukukla mücadele edeceğimizi söyledik. Hakkımızı hukuk yolunda aradık. meslektaşlarımız adına açmış olduğum davada, Baroların Genel Kurullarının Ertelenmesine Yönelik karara karşı ‘yürütmenin durdurulmasına’ karar verildi. Ben bunu tüm avukat arkadaşlarımız adına yaptım” dedi. Baro seçimlerinin 17-18 Ekim tarihinde yapılması planlanıyor.

Önceki gün ise, Muğla 3. İdare Mahkemesi “Açıkça hukuka aykırı olduğu” gerekçesiyle yürütmeyi durdurmuştu.



