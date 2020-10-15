İzmir’de baro seçimleri ertelenmeyecek
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele gerekçesiyle baroların genel kurullarının erteleme kararına ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma çıktı. İzmir Barosu seçimlerinde Cumhuriyetçi grubun adayı Mustafa Çetin’in başvurusu sonucunda İzmir 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Mahkemenin yürütme kararını durdurduğunu açıklayan Mustafa Çetin şunları söyledi: “İzmir’de de hakimler var. Uygulanan hukuksuzluğa karşı hukukla mücadele edeceğimizi söyledik. Hakkımızı hukuk yolunda aradık. meslektaşlarımız adına açmış olduğum davada, Baroların Genel Kurullarının Ertelenmesine Yönelik karara karşı ‘yürütmenin durdurulmasına’ karar verildi. Ben bunu tüm avukat arkadaşlarımız adına yaptım” dedi. Baro seçimlerinin 17-18 Ekim tarihinde yapılması planlanıyor.
Önceki gün ise, Muğla 3. İdare Mahkemesi “Açıkça hukuka aykırı olduğu” gerekçesiyle yürütmeyi durdurmuştu.
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