İzmir'de bazı caddelere girişler kontrollü yapılacak

08 Aralık 2020 Salı, 17:09

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kovid-19 vakalarının artmasına ilişkin tedbir ve denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Kentin işlek caddelerine yönelik özel tedbirlerin uygulamaya konulduğunu anlatan Köşger, sosyal mesafe ihlallerinin önüne geçmek için bazı cadde ve sokaklara girişin kontrollü sağlanmasına karar verildiğini belirtti.

İşlek caddelerden olup Karşıyaka Çarşısı olarak da bilinen Kemalpaşa Caddesi'nde kontrollü giriş uygulamasının başladığına işaret eden Köşger, "Caddede maksimum kişi sayısı yaklaşık olarak 2 bin 500'ü geçmeyecek şekilde bir organizasyon yaptı arkadaşlar. Bunu benzer ilçe merkezlerinde, Konak, Bornova, Buca gibi kalabalık caddelerde de uygulayacağız." dedi. (AA)