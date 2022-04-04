İzmir'de balıkçı teknesinde 168 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında balıkçı teknesiyle İtalya'ya gitmeye çalışan 168 düzensiz göçmen yakalanırken göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İtalya rotası üzerinde hareket eden bir balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirdi.
Ekipler, Seferihisar ilçesi açıklarındaki balıkçı teknesinde bulunan 168 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
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