İzmir'de bir günde 100'ün üstünde sarsıntı yaşandı

22 Ocak 2021 Cuma, 11:00

İzmir bir günde meydana gelen 100 depremle sarsıldı. Dün meydana gelen sarsıntıların en büyüğü Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 olarak kaydedildi.

'ŞU ANDA BİRDEN FAZLA FAY BURADA DEPREM ÜRETİYOR'

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaşanan depremlerle ilgili "Bunların hepsinin artçı şok olmadığı bir kısmının Samos fayının batısı, kuzeyi ve doğusunda da belli tetiklenmeler sonucu depremler geliştiğini gösteriyor. Yani birden fazla fay burada deprem üretiyor şu anda" dedi.

İZMİR ART ARDA SALLANDI

Depremlerin fay mekanizmalarının çeşitliliğiyle ilgili olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir şunları söyledi:

"Ana bir şok yaşandıktan sonra o bölgedeki birbirine yakın olan faylar tetikleniyor ve onlarla birlikte deprem aktivitesi olması gerekenden hem daha uzun sürüyor hem de şiddet anlamında farklı değerler alabiliyor." İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntıların sayısı 5 bini geçti.

6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTÇIYA DİKKAT ÇEKTİ

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ise artçı depremlerin bölgede biriken gerginlik boşalıncaya dek süreceğini belirtti ve henüz 6.0 ve 5.7 arasındaki artçı depremlerin olmadığını ifade etti.



Bölgede 5.7 ile 6 arasında beklenen artçı depremin henüz gelmediğini belirteren Ercan, "Bugün, 21 Ocak 2021, saat 02.37’de odak konumunda M4,7 büyüklüğünde bir artçı deprem olmuştur. Artçı depremler bu bölgede biriken gerginlik boşalıncaya dek sürecektir. Henüz beklenmekte olan M6,0 ile M5,7 arasındaki artçı depremler olmamıştır. Bu depremler olduğunda ağır yaralı yapılar çok etkilenecektir” diyerek 30 Ekim depreminden etkilenen hasarlı binalara dikkat çekti.















