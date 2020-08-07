İzmir’de bir kadın gözaltına alınırken polis amiri ‘kolunu kırın’ dedi

07 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Gözaltına alınan biri erkek 17 kişi, 3 saatlik gözaltı işleminin ardından serbest bırakıldı. Alsancak semtinde, birçok siyasi parti, sendika ve dernek üyelerinin eylemi sırasında yürüyüşe izin vermeyen polis, kadınlara sert müdahalede bulundu.

Kadın polislerden bazıları, yine eylemci kadınların saçından tutarak yerde sürükleyerek darp etti. Bir polis amirinin, kadınlar gözaltına alınırken direnen bir kadın için “Kolunu kırın’ şeklinde talimat vermesi görüntülere yansıdı.

‘BÖYLE ENGELLENMEZ’

Polisin şiddet uygulamasının doğru olmadığını belirten CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, yapılan bu uygulama ile kadına yönelik şiddetin engellenmesinin mümkün olamayacağını belirtti. Kılıç, “İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alanlara karşı yapılan eylemde kolluk kuvvetlerinin kullandığı orantısız güç kabul edilebilir değildir.

‘Kadın Cinayetleri son bulsun, kadını korumaya odaklanmış İstanbul Sözleşmesi uygulansın’ diyerek eylem yapan kadınlar polisten dayak yiyip ters kelepçeyle gözaltına alınıyor. Dünyada eşine az rastlanır bir hadise. Dehşet verici görüntüler var. Birkaç polis eylem yapan kadını tutuyor, başka bir polis gelip saçından koparırcasına çekerek gözaltına almaya çalışıyor.

Üstelik bunu yapanlar kadın polisler. Biz bu zihniyete karşı, zor şartlar altında bu mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Devlet bunu yaparsa kadına yönelik şiddeti biz nasıl engelleyeceğiz?” diyerek tepki gösterdi.

‘CESARET ALIYORLAR’

İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen’de yaşanan olayın tam bir işkence olduğunu söyledi. Kayadelen, “Yaşanan olayın hukukla ve polislikle bir alakası yok. Düşmanca bir tavır. İstanbul Sözleşmesi’ne karşı sesini çıkarmak isteyen kadınların seslerini kısmak için yapıldı. Üstelik bir kadının saçı kadın polis tarafından çekiliyor. Yapılan müdahale tam bir işkencedir. Ayrıca bir polisin, ‘Kolunu kırın’ diyebilmesi için bir kişinin düşmanı olması gerekir. Kolluğun yetkisini kullanması ile bir alakası yok. Bu sözleri söyleyenler yargılanmayacaklarını düşündükleri için cesaretliler. Çünkü yargılanmıyorlar. Hiçbir şekilde bunun hesabının sorulmayacağını düşünüyorlar. Zaten bunun garantisini almış olmasalar bu kadar ferdi davranmazlar. Bu davranışın bir sebebi bir yerden güç alıyorlar ki bu kadar pervasızca hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.