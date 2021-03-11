İzmir'de bir yurttaş kendisine test yapılmadan sahte Covid-19 raporu hazırlandığını öne sürdü

11 Mart 2021 Perşembe, 11:48

Olay, 18 Aralık 2020 tarihinde İzmir'in Narlıdere İlçesi'ndeki özel bir hastanede yaşandı. Yaş ve kuru meyve ihracatıyla uğraşan 67 yaşındaki Sultan Ali Özer, ertesi gün Rusya'ya yapacağı iş seyahati öncesinde Covid-19 testi için hastaneye başvurdu.

Saat 14.26 sıralarında klinikte burnundan sürüntü alınan ve anlaşmalı laboratuvara gönderilip PCR testi yapılacağı söylenen Özer, iddiaya göre, "Test saat 23.00 gibi sonuçlanır. Biz sizi arayıp bilgi veririz" denilerek evine yollandı. Ancak, henüz saat 19.35 sıralarında hastaneden aranan Özer'e "test sonucunun pozitif olduğu ve hemen koronavirüs karantinasına alınması gerektiği" iletildi.

UÇAĞI KAÇIRDI, İŞ BOZULDU

ANKA'dan Mustafa Akbaş'ın haberine göre Özer, eve gelen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekiplerinin talimatları doğrultusunda ilaçlarını alıp kullanmaya başladı. Karantinaya giren Özer, ertesi gün (19 Aralık) saat 09.00'da kalkacak Antalya aktarmalı Rusya uçağını da kaçırdı. Mal götüreceği Rusya'daki iş bağlantısı da koptu. Ancak, Özer, teste ilişkin hastanenin yolladığı raporları incelediğinde durumdan kuşkulandı. Kayıtlarda, kendisinden alınan numunenin saat 16.32'de laboratuvara gönderildiğini, saat 19.32'de ise laboratuvarın numuneyi kabul ettiğini saptayan Özer, 3 dakika içinde nasıl testin tamamlanıp da kendisine saat 19.35'te bilgi verildiğini sorgulamaya başladı.

Hastane yetkililerinden doyurucu bir yanıt alamayan ve tartışan Özer, testi yaptığı iddia edilen anlaşmalı laboratuvarı da aradığında kendisine "Sizinle ilgili burada herhangi bir kayıt yok" denildiğini öne sürdü.

HİÇ KORONAVİRÜS GEÇİRMEMİŞ

Özer, 11 gün sonra, karantina biter bitmez soluğu İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldı. Yapılan PCR testinde Sultan Ali Özer'de Covid-19 bulgusuna rastlanmadı. Yine de "belki bu 11 günlük sürede hastalığı atlatmış olabileceği" ihtimalini düşünen Özer, 15 gün sonra Denizli'deki bir başka özel hastaneye başvurup bu kez antikor testi (kan testi) yaptırdı. Test sonucu, Sultan Ali Özer'in bugüne kadar hiçbir şekilde koronavirüs geçirmediğini ortaya koydu.

Şüphelerinin doğru çıktığını savunan Özer, test yapmadan sahte Covid-19 raporu hazırladıkları iddiasıyla hastane yönetimi hakkında 20 Ocak 2021 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Elindeki tüm rapor ve belgeleri de delil olarak sundu. Ancak savcılık, Özer'in iddialarıyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Pes etmeyen Özer, bu kez 10 Mart 2021 tarihinde İzmir Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne başvururak savcılığın kararına itiraz etti.

SIRF ORAYA ADAM YOLLAMAMAK İÇİN YAPTILAR

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Sultan Ali Özer, "Hastanenin sırf gece saat 23.00'te anlaşmalı laboratuvara adam yollamamak için 'bu adam zaten yaşlı' diyerek sahte rapor düzenlediğini düşünüyorum. Araçları da yoktu çünkü o saatte. Galiba taksi parası da vermek istemediler. Zaten, saat 23.00'te çıkacak bir testin sonucunu 19.35'te bana bildirdiler. Barkodlu belgelerde, daha laboratuvarın numuneyi saat 19.32'te teslim aldığı gözüküyor. 3 dakikada bu testleri nasıl yaptılar" diye konuştu.

Özer, karantina sonrası yaptırdığı iki testle de "Sahtekarlığı net bir şekilde ortaya koyduğunu" savunurken, "Hem Rusya'daki firmaya teslim edemediğim ürün yüzünden 200 bin TL'lik kaybım var. Hem en büyük iş bağlantımı kaybettim. Hem de çocuklarım ve torunlarımla birlikte 11 gün boyunca psikolojik çöküntü yaşadım. Zararımın tazmin edilmesini, başkalarının da benzer durumlar yaşamamasını istiyorum" diye konuştu.

Özer'in ağır suçlamalar yönelttiği hastanenin yetkilileri ise ısrarlı sorulara rağmen açıklama yapmaktan kaçındı.