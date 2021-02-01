İzmir'de "Boğaziçi" eylemi: 15 gözaltı
İzmir'de, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik tutuklamalar ve LGBTİ+ bireylere yönelik hedef göstermelere tepki göstermek isteyen gruba polis müdahale etti. 15 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Alsancak semtinde toplanarak Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik tutuklamaları protesto etmek isteyen ve ‘Onur yürüyüşü’ yapmak isteyen 20 kişilik grubun açıklama yapmasına polis izin vermedi.
Basın açıklaması yaptıktan sonra ayrılacaklarını söyleyen gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı.
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