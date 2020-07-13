İzmir'de büyük yangın!

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 23:29

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Karaburun ilçesi Çulluk mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle bölgeki yazlık sitelere yaklaştı.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 1 su tankı ile yangına müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı.