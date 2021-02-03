İzmir'de çok sert müdahale: Çok sayıda gözaltı

03 Şubat 2021 Çarşamba, 17:29

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapmak istediği Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine polis müdahale etti.

Birgün'de yer alan ahbere göre, müdahale esnasında çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.