İzmir'de çok sert müdahale: Çok sayıda gözaltı

İzmir'de polis, Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine polis çok sert müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2021 Çarşamba, 17:29
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İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapmak istediği Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine polis müdahale etti.

Birgün'de yer alan ahbere göre, müdahale esnasında çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.


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