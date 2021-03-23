İzmir'de denetim sırasında saldırıya uğrayan 3 zabıta memuru, hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, denetim yapan 3 zabıta görevlisi, bir grubun saldırısı nedeniyle yaralandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Karabağlar Belediyesinde görevli zabıta memurları, sanayi sitesinde minibüslerde gıda ürünü satan kişilere yönelik denetim yaptı.
Ekipler, minibüslerin önüne konulan tente, masa ve sandalyeleri kaldırmak istediği sırada tartışma çıktı. Tartışmayı gören çevredekiler de olaya müdahale etmek istedi. Kavgaya dönüşen tartışmada, demir sopa ve sandalyelerle saldırıya uğrayan 3 zabıta görevlisi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olaya karıştığı belirlenen 5 zanlı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Video Haberler
- Hamile kadına yastık kılıfı geçirip dehşeti yaşattı
- Yozgat’ta korkutan görüntü
- Beyoğlu'nda otomobil kadına çarptı: 5 saniye tepkisi
- Selahattin Demirtaş'ın o konuşmasını paylaştı
- CNN Türk'te ortalık karıştı! Canlı yayını terk etti
- Erdoğan'ı kızdıracak 'dolar' videosu
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’dan İYİ Parti hamlesi
- Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın tezinde intihal
- Borsa İstanbul'dan son dakika kararı
- Naci Ağbal, 130 milyarı sorduğu için gitti
- Piyasa alev alev yanıyor
- Saray'dan 'Sadece Cumhurbaşkanı biliyor' açıklaması
- AKP'den Ayasofya Camii imamı Boynukalın'a öneri
- Gece yarısı ne oldu da bu operasyon ülkeye çekildi?
- CNN Türk'te ortalık karıştı! Canlı yayını terk etti
- Selahattin Demirtaş'a hapis cezası