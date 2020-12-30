İzmir açıklarında deprem!
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin şiddeti 4.4 olarak kaydedildi. Urla ilçesi açıklarındaki sarsıntı, İzmir genelinde hissedildi.
Ege Denizi'nde Urla açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 16.40'ta oluşan depremin büyüklüğü 4,3, derinliği ise 5,18 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin şiddeti 4.4 olarak kaydedildi.
İzmir başta olmak üzere çevre illerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe yol açtı.
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